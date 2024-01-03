الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد حادث كرمان في ذكرى قاسم سليمان.. أبرز التفجيرات التي ضربت إيران

قاسم سليمانى
قاسم سليمانى

شهدت إيران اليوم في الذكرى الرابعة لمقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني وقوع انفجارين قرب مرقده بمسقط رأسه في مدينة كرمان.

كان عدد كبير من الأشخاص يشاركون في مراسم إحياء ذكرى مقتل سليماني بمسقط رأسه عندما وقع الانفجاران، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وأعلن المتحدث باسم منظمة الطوارئ في إيران، الأربعاء، تسجيل 103 شهداء في انفجارين بمحافظة كرمان، ونقل 141 جریحًا إلى المراكز الطبية من قبل خدمات الطوارئ حتى الآن، وسط توقعات بارتفاع عدد القتلى والجرحى، وفق ما ذكرته وكالة مهر الإيرانية للأنباء.

وشهدت إيران عدد من التفجيرات والأحداث الارهابية التي هزتها “الدستور” يرصدها خلال السطور التالية.
ديسمبر 2023

وقتل 11 من أفراد الشرطة والجيش في هجوم على مركز للشرطة في مدينة "راسك" جنوب شرقي إيران واتهم التلفزيون الرسمي جماعة "جيش العدل" الانفصالية بالوقوف وراء الهجوم.

أغسطس 2023

قتل شخص وأصيب ثمانية آخرون في هجوم "إرهابي"، حسب وسائل الإعلام الإيرانية - استهدف المزار الديني ذاته في مدينة شيراز. وقالت وكالة أنباء إيرنا الرسمية حينذاك، إن مسلحًا حاول دخول ضريح "شاه جراغ" وفتح النار على الزوار قبل أن يتم تحييده.

أكتوبر 2022

وقع هجوم استهدف ضريح "شاه جراغ" في مدينة شيراز، تبناه تنظيم الدولة الإسلامية وقُتل فيه 13 شخصًا.

إبريل 2021

وقع انفجار في منشأة نطنز النووية تسبب في تعطل العمل بها مؤقتا، وحددت إيران هوية شخص يشتبه في ارتكابه الهجوم وكان قد فر خارج البلاد، لكنها اتهمت إسرائيل بالمسؤولية عن تدبير الهجوم.

نوفمبر 2020

قُتل العالم النووي الإيراني البارز "محسن فخري زاده" بالقرب من طهران في هجوم استهدف موكبه ويعد فخري زاده من أبرز العلماء الإيرانيين في مجاله، وكان يشغل رسميًا منصب رئيس إدارة الأبحاث والتطوير في وزارة الدفاع، واتهمت إيران إسرائيل بالمسؤولية عن مقتله.

فبراير 2019

استهدف تفجير عناصر الحرس الثوري الإيراني في محافظة شيستان وبلوشستان، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ40 للثورة الإسلامية، وأسفر عن سقوط 27 قتيلا.

قاسم سليماني فيلق القدس الحرس الثوري الإيراني مدينة كرمان مقتل قاسم سليماني

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