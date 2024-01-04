الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأورومتوسطى لحقوق الإنسان": الاحتلال اعتقل ما لا يقل عن 200 امرأة وطفل

الاحتلال اعتقل
الاحتلال اعتقل

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن تقديرات أولية تشير إلى اعتقال قوات الاحتلال أكثر من 3 آلاف شخص من قطاع غزة، بينهم ما لا يقل عن 200 امرأة وطفل منذ 7 أكتوبر، حسبما ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس.

وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي، بالضغط على إسرائيل لإنهاء حالة الإخفاء القسري لمئات المعتقلين من قطاع غزة، والكشف عن مصيرهم وظروف اعتقالهم، مؤكدًا تلقيه معلومات عن تعرض العديد منهم لعمليات تصفية وإعدام ميداني.

وقال المرصد في بيان، نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن ما أعلنته الشرطة العسكرية الإسرائيلية، الإثنين الماضي، عن فتح تحقيق بشأن قتل جندي إسرائيلي لأسير فلسطيني كان من المفترض أن يحرسه، ليس حادثًا منعزلًا أو فرديًا، مؤكدًا تلقيه شهادات بتعرض العشرات من المعتقلين لعمليات إطلاق نار مماثلة خاصة أثناء وجودهم في قطاع غزة.

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