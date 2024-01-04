الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الصليب الأحمر: لم يبقَ مكان فى قطاع غزة لاستيعاب أعداد النازحين

النازحين
النازحين

أكد المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، هشام مهنا، أنه لم تعد توجد أي بقعة داخل قطاع غزة  لاستيعاب أعداد كبيرة من النازحين في ظل حالة النزوح المستمرة.

وقال متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، خلال مداخلة مع فضائية القاهرة الإخبارية، إنه لم نتوقف عن التنسيق مع السلطات الطبية بالقطاع لدعم المصابين والمدنيين، ويجب العمل على وقف فوري لنزيف الدماء بالقطاع وإتاحة الفرصة للطواقم الطبية للاستجابة الإنسانية.

وكانت أعلنت الأمم المتحدة، اليوم، عن أن عدد النازحين الذين وصلوا إلى رفح في الجزء الجنوبي من غزة يبلغ حوالي مليون نازح، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت الأمم المتحدة في تقريرها الإنساني اليومي أن "محافظة رفح أصبحت الآن الملجأ الرئيس للنازحين، حيث يعيش أكثر من مليون شخص في منطقة مكتظة للغاية، في أعقاب تكثيف الأعمال العدائية في خان يونس ودير البلح، وأوامر الإخلاء التي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي".

وبحلول نهاية عام 2023، ووفقًا للأونروا، يقدر عدد النازحين في غزة بنحو 1.9 مليون شخص، أو ما يقرب من 85% من إجمالي سكان القطاع غزة، بما في ذلك بعض الذين نزحوا عدة مرات، حيث تضطر العائلات إلى الانتقال بشكل متكرر في القطاع بحثًا عن السلامة.

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