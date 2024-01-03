مدبولى: لا زيادات تمت فى قطاع النقل خلال الـ3 سنوات الأخيرة

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن زيادة أسعار المترو والقطارات لضمان تكلفة التشغيل والصيانة، وعلى مدار الـ3 سنوات الأخيرة لم يتم أي زيادات فى قطاع النقل.



وأشار خلال مؤتمر صحفي له، إلى أن تكلفة الكيلووات على الدولة يصل لـ 177 قرشا، مشيرا إلى أنه مع زيادة التكلفة أصبحت جميع الشرائح تدفع أقل من التكلفة الفعلية للدولة، موضحا أنه مع الزيادة الأخيرة فإن خسائر الكهرباء ستتقلص من 90 مليار جنيه لـ 70 مليار جنيه، وأن هذه الزيادة تمثل 65% من الشعب المصرى.



وتابع، أنه طلب من وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، وضع سيناريوهات لتجاوز الأزمات وسيناريو آخر لإنهاء الأزمة خلال عامين.