رئيس الوزراء: دعم الكهرباء وصل لـ90 مليار جنيه هذا العام فقط

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن دعم الكهرباء وصل لـ90 مليار جنيه هذا العام فقط، موضحا أن دعم الـ342 مليار جنيه يشمل كل القطاعات المتعلقة بالطاقة من كهرباء وخبز وأنبوبة بوتاجاز وسولار.

وأضاف مدبولي، أنه فيما يتعلق برغيف الخبز فهناك 275 مليون رغيف يوميا يتم خبزها من الفجر وحتى الصباح، ما يعني حوالي 100 مليار رغيف في السنة بتكلفة 91 مليار جنيه على الدولة.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بأنبوبة البوتاجاز، يتم استهلاك 280 مليون أنبوبة بوتاجاز سنويا، وتستهلك سنويا 18 مليار لتر سولار سنويًا.

وأوضح أن الحكومة تابعت ما وجه لها من انتقادات بعد رفع أسعار بعض السلع، موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى في مرحلته الأولى وكانت هناك تأكيدات أن إصلاح أي اقتصاد يتطلب ترشيد الإنفاق.

وأضاف في مؤتمر صحفي، أنه عندما بدأت الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادى بدأت التركيز على ترشيد الدعم، مشيرا إلى أن عام 2021 لم يكن هناك دعم للمواد البترولية سوى أنبوبة البوتاجاز.



ولفت إلى أنه كانت هناك خطة للانتهاء من دعم الكهرباء بحلول عام 2024، والزيادات التي تتم عامًا بعد عام حتى 2025، موضحا أن الدولة المصرية تحملت عن المواطن الأعباء الكبيرة، فيما يخص التضخم وارتفاع الأسعار، وتم اتخاذ إجراءات استراتيجية.