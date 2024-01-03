الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المدير التنفيذي لمنصة وتطبيق "أخضر": قررنا عمل مخلص لكتاب كل أسبوع

محمد أسامة المدير
محمد أسامة المدير التنفيذي لمنصة وتطبيق أخضر

قال محمد أسامة، المدير التنفيذي لمنصة وتطبيق "أخضر" لتعليم الشباب تنمية المهارات، إنه من ‏الصغر يحب القراءة إضافة إلى شرح الكتب لأصدقائه بهدف تذكر المعلومة وتوفير وقت وجهد ‏بالنسبة لهم، وهذا الأمر لم يكن له علاقة بدراسته، لذلك فكر في عمل هذا الأمر "أونلاين" على ‏تطيبق اليوتيوب عام 2016.

وأضاف "أسامة" خلال لقائه عبر "القناة الأولى" اليوم الأربعاء، أنه لم يتوقع هذا الإقبال الكبير من المتصفحين واهتمامهم بهذا النوع ‏من المحتوى.، موضحًا أنه قرر عمل مخلص لكتاب كل أسبوع بصورة بسيطة ‏وجذابة من خلال "الانيمشن"، موضحًا أنه وجد اهتمام كبير من الأشخاص ومتابعة موسعة ‏لفكرته بعد عمل 8 حلقات خلال شهرين فقط.

وتابع المدير التنفيذي لمنصة وتطبيق "أخضر" لتعليم الشباب تنمية المهارات، أن أكثر من ‏شخصية مشهورة على موقع التواصل الاجتماعي  "فيسبوك" نشرت حلقاته وتفاعل المستخدمين ‏معها بإيجابية.‏

أخضر تعليم الشباب تنمية المهارات

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