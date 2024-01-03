المدير التنفيذي لمنصة وتطبيق "أخضر": قررنا عمل مخلص لكتاب كل أسبوع
قال محمد أسامة، المدير التنفيذي لمنصة وتطبيق "أخضر" لتعليم الشباب تنمية المهارات، إنه من الصغر يحب القراءة إضافة إلى شرح الكتب لأصدقائه بهدف تذكر المعلومة وتوفير وقت وجهد بالنسبة لهم، وهذا الأمر لم يكن له علاقة بدراسته، لذلك فكر في عمل هذا الأمر "أونلاين" على تطيبق اليوتيوب عام 2016.
وأضاف "أسامة" خلال لقائه عبر "القناة الأولى" اليوم الأربعاء، أنه لم يتوقع هذا الإقبال الكبير من المتصفحين واهتمامهم بهذا النوع من المحتوى.، موضحًا أنه قرر عمل مخلص لكتاب كل أسبوع بصورة بسيطة وجذابة من خلال "الانيمشن"، موضحًا أنه وجد اهتمام كبير من الأشخاص ومتابعة موسعة لفكرته بعد عمل 8 حلقات خلال شهرين فقط.
وتابع المدير التنفيذي لمنصة وتطبيق "أخضر" لتعليم الشباب تنمية المهارات، أن أكثر من شخصية مشهورة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نشرت حلقاته وتفاعل المستخدمين معها بإيجابية.