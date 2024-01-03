قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: "الدولة لما بتيجي تعمل مشروعات عشان تخدم المواطنين مثل السكة الحديد، فالدولة بتتحمل التكلفة الاستثمارية والتي يمكن أن تصل إلى عشرات المليارات للمشروع الواحد".

رئيس الوزراء يكشف أسباب زيادة أسعار تذاكر المترو

وأضاف، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء: "المفروض والطبيعي إنه عند إنشاء المشروع على الأقل يجب أن يغطي تكلفة تشغيله وصيانته وذلك من الناحية الاقتصادية"، قائلًا: "أنا لما بنشئ خط مترو النهارده الدولة تحملت التكلفة الاستثمارية للإنشاء يبقى على الأقل المرفق يغطي تكلفة التشغيل والصيانة، كي نضمن أن نحافظ على المرفق للمواطن المصري للأبد".

وتابع: "النهارده تكلفة التشغيل والصيانة بتيجي من التذاكر اللي المواطن بيدفعها، عشان أقدر أضمن أن هذه الخدمة ستظل بنفس الجودة، ونفس المستوى، فالنهارده لما بنلجأ أننا نزود أسعار المترو والسكة الحديد هو فقط عشان أضمن أني أحافظ على المرفق وأغطي تكلفة تشغيله".