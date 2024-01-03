الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"التضامن" تكشف تفاصيل توجيه الرئيس السيسي بتخصيص 100 مليون جنيه لصندوق كبار السن

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

كشف محمود شعبان، مدير الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 100 مليون جنيه لصندوق كبار السن فور صدور قانون المسنين.

وقال مدير الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي، خلال لقائه عبر “القناة الأولى”، إن هذا القانون بصدد إصداره من مجلس النواب عن قريب، موضحا أن الصندوق سيشمل كافة الخدمات التي تحتاجها جميع المسنين على مستوي الدولة.

وتابع محمود شعبان، مدير الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الإجتماعي، أن عدد المسنين بلغ ما يزيد عن الـ7 ملايين مسن، لافتا إلى أنه طبقا ما ورد فى القانون فإن المسن يبدأ عمره من 65 عاما، إلا إذا كان هناك بعض المناقشات فى هذه النقطة.

وكان وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بضرورة تعزيز الاهتمام ببرامج رعاية كبار السن، بالإضافة إلى العمل على تطوير تلك البرامج ووضع معايير لجودة الخدمات المقدمة لهم، وتجميع الموازنات المخصصة للمزايا والخدمات التي تخصهم.

المسنين الرئيس السيسي التضامن الاجتماعي وزارة التضامن

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