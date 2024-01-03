"بيطري أسوان" يكشف تفاصيل إنشاء أول مجمع لإيواء الكلاب الضالة

كشف الدكتور مدحت رمزي، مدير عام الطب البيطري بأسوان، تفاصيل إنشاء أول مجمع لإيواء الكلاب الضالة، في منطقة الشلال على مساحة 2100 م2، وبتكلفة تصل إلى 11.3 مليون جنيه.

وقال “رمزي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر “القناة الأولى”، إن هذا القرار جاء نتيجة زيادة الكلاب الضالة فى أسوان قليلا، مشيرًا إلى أن هناك توسع عمراني كبير حدث هناك، مما أدي إلى نزوح الكلاب الضالة، وحدوث حالات عقر كثيرة في أسوان.

وأضاف مدير عام الطب البيطري بأسوان، أن مستشفى الحميات استقبلت حالات كثيرة تابعة لهذا الأمر، وبدأ محافظ أسوان في التفكير في إنشاء هذا المجمع، وبالتالي تم دراسة الفكرة، متابعًا: “أنه تم تحديد المكان على مساحة تقريبا 2500 متر مربع، وبدء طرح الموضوع، وتقسيم المكان إلى نصفين، الأول: ”الحفاظ على الخيول، والنصف الأخر الحفاظ على الكلاب الضالة".

وكان كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالبدء فورًا في تنفيذ مشروع إنشاء أول مجمع للشلاتر بهدف إيواء الكلاب الضالة، والتي أصبحت ظاهرة تؤرق أهالي ومواطني المحافظة، بالإضافة إلى إنشاء اسطبل لإيواء الخيول الشاردة، والتابعة لعربات حنطور مخالفة، وذلك بمنطقة الشلال على مساحة 2100 م2، وبتكلفة تصل إلى 11.3 مليون جنيه.

وأكد محافظ أسوان، أنه تم التنافس بين أكثر من شركة، وتمت الترسية على الشركة صاحبة السعر الذي تناسب مع العرض والمقايسة التي تم إعدادها من قبل المتخصصين من مديرية الإسكان.