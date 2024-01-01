الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فى بادرة أولى من نوعها.. محافظ أسوان يوجه بإنشاء أول مجمع لإيواء الكلاب الضالة والخيول

محافظ أسوان
محافظ أسوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالبدء فورًا فى تنفيذ مشروع إنشاء أول مجمع "للشلاتر" لإيواء الكلاب الضالة والتى أصبحت ظاهرة تؤرق أهالى ومواطنى المحافظة، بالإضافة إلى إنشاء اصطبل لإيواء الخيول والأحصنة الشاردة والتابعة لعربات حنطور مخالفة بمنطقة الشلال على مساحة 2100 م2، وبتكلفة تصل إلى 11.3 مليون جنيه. 

جاء ذلك فى بادرة هى الأولى من نوعها، وفى بشرى سارة لأهالى المحافظة لمواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين، خلال الاجتماع الذى ترأسه محافظ أسوان بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والمهندس محمد نور وكيل مديرية الإسكان، بالإضافة إلى مسئولى الشركة المنفذة لهذا المشروع الحيوى والهادفة. 

تفاصيل الاجتماع 

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان أنه تم التنافس بين أكثر من شركة، وتم الترسية على الشركة صاحبة السعر الذى تناسب مع العرض والمقايسة التى تم بإعدادها المتخصصين من مديرية الإسكان. 

ولفت محافظ أسوان إلى أنه تم التوجيه أن يتم تنفيذ هذا المشروع فى مدة زمنية لا تزيد عن 5 أشهر ليكون نموذج يحتذى به فى الشكل الجمالى والحضارى للتصميم والتنفيذ، ويتم تحويله لمزار، ولاسيما فى ظل الخدمات العديدة التى سيتم تقديمها من خلال توفير الرعاية البيطرية للكلاب بأسلوب إنسانى وراقى من أجل تحقيق السيطرة الكاملة عليها، فضلًا عن ضمان احتواء ومنع الإنتشار العشوائى للأحصنة، وليصبح هذا النموذج كمرحلة أولى ليتم تعميمه تدريجيًا على باقى المراكز والمدن. 

محافظ أسوان شلاتر مجمع الكلاب الضالة الخيول الأحصنة الشاردة

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