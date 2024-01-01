الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مواصلة إزالة التعديات ورفع الإشغالات في أسوان

أعمال الإزالة
أعمال الإزالة

تستكمل الوحدات المحلية بمحافظة أسوان، جهودها المكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ أعمال إزالة التعديات على أراضي الدولة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، وتنفيذ أعمال النظافة بالشوارع والميادين الرئيسية والداخلية، مع التعامل السريع لأى شكاوى أو مطالب جماهيرية وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان. 

جهود الوحدات المحلية 

 

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بالإزالة الفورية فى المهد لعدد 2 مبنى بدون ترخيص بمساحة 100 م2 بنطاق قروى أبو الريش. 

 

جاء ذلك بحضور ومشاركة لنواب رئيس المدينة محمود بهاء ومحمد حسين، وأيضًا ناصر بصرى القائم بأعمال رئيس القرية. 

 

وفى نفس السياق تمت أعمال إزالة حالتى تعدى فى المهد بمساحة 150 م2 بمناطق خور أبو سبيرة والأعقاب، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين، وتم كذلك إزالة مخالفة لتركيب 2 أبواب حديدية تمهيدًا لقيام المتعدى بإقامة محلات مخالفة، وكذلك إيقاف حالات مبانى بدون ترخيص بمناطق أطلس والمطار بنطاق حى غرب. 

 

كما قامت الوحدة المحلية بالتفاعل المباشر مع شكوى أحد المواطنين بقرية رقم 5 بلوك 170 بقروى وادى كركر حيث تم إصلاح الكسر فى خط المياه وذلك بواسطة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وتم أيضًا قيام الوحدة المحلية بتنفيذ حملة استهدفت رفع لحالات الإشغال بنطاق حى غرب بإشراف من محمد ممدوح نائب رئيس المدينة، وبمشاركة من سحر مصطفى رئيس الحى، وبمعاونة من قسم شرطة المرافق بقيادة المقدم عقل صالح. 

 

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين بتنفيذ حملة مكبرة استهدفت إزالة حالتى تعدى بمساحة 325 م2 وذلك داخل المدينة، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

الوحدات المحلية إزالة التعديات أراضي الدولة التراكمات المخلفات

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