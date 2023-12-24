الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 22 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 7 قراريط بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نفذّت الوحدات المحلية التابعة لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، عدة حملات مكبرة؛ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجمعية الزراعية، وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي إطار تكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بإزالة التعديات على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها من التبوير أو البناء.

وتابع كلًا من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود محافظة الإسماعيلية المستمرة في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية؛ من أجل التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعدي.

وأسفرت الحملات اليوم عن إزالة 22 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بمساحة ٧ قراريط، وكانت التعديات عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

وتمت الإزالة بالكامل لكل الحالات السابق ذكرها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي وكل من يثبت تورطه، مشيرًا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها الأمنية والتنفيذية تتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية فهي حق أصيل للأجيال القادمة من خلال توفير الأمن الغذائي.

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