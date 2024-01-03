الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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750 ألف زائر للمتحف الكبير قبل افتتاحه بالكامل.. والمستهدف 5 ملايين سنويًا

الدكتور عيسي زيدان
الدكتور عيسي زيدان

قال الدكتور عيسى زيدان، مدير الشئون التنفيذية للترميم ونقل الآثار بالمتحف الكبير، إن المتحف بدأ العمل تجريبيًا في أماكن محدودة مثل منطقة المسلة المعلقة والبهو العظيم، والدرج العظيم، إضافة إلى المنطقة التجارية، ولم يتم افتتاحه بعد، مضيفًا أن المتحف استقبل 750 ألف زائر.

وأضاف زيدان، خلال مداخلة هاتفية على "القناة الأولى": "استقبالنا لهذا العدد الكبير من السائحين يعطي مؤشرًا جيدًا للغاية على أن المتحف سيستقبل أكثر من 5 ملايين زائر سنويًا بعد افتتاحه بشكل رسمي، وأنه سيكون قبلة السياحة لمصر".

وتابع: "هناك عرض تفاعلي يخص الفرعون الذهبي الملك توت عنخ أمون، يروي فصولًا كثيرة من مصر القديمة، ويبدأ الفصل الأول عن نشأة مصر في العصور القديمة، ويتحدث عن جمال مصر، ونجوم مصر المتلألئة حتى يشرق إله الشمس رع".

توت عنخ آمون الكبير لمتحف الكبي

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تفاصيل العرض التفاعلي للفرعون الذهبي توت عنخ آمون بالمتحف الكبير

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