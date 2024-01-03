الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

صاحبة منصة "إيجيبتا" للمنتجات اليدوية تكشف تفاصيلها

منصة إيجيبتا
منصة إيجيبتا

تحدثت انتصار صلاح، صاحبة منصة "إيجيبتا" للمنتجات اليدوية والمصرية، عن تفاصيل المنصة، قائلة إن ‏الهدف من إنشاء المنصة هو الحاجة إلى وجود تسويق احترافي للمنتجات وعدم الاكتفاء ‏بالتواجد في المعارض المختلفة.

وقالت "انتصار" في مداخلة هاتفية على "القناة الأولى" اليوم الأربعاء، إن هناك الكثير لا يستطعيون المشاركة في المعارض بسبب ‏ظروف متعلقة لهم، كما أن المعارض تعقد بصورة قليلة "سنوية" بالنسبة الحرف اليدوية.‏

وأضافت صاحبة منصة "إيجيبتا" للمنتجات اليدوية والمصرية، أن التواجد على الساحة الإلكترونية والتسوق ‏الإلكتروني يكون أفضل وأسرع كثيرا خاصة في التواصل مع صاحب الحرفة اليدوية بنفسه، ‏موضحًا أن منصة "إيجيبتا" توفر معرض كبير خاص بصاحب حرفة يدوية، ويمكن ‏للأشخاص الاطلاع على المنتجات من خلال الوجهة ومن ثم طلب المنتج والتواصل مع صاحبه.

وتابعت، أن منصة "إيجيبتا" تضم جزءً إخباريًا حول معارض الحرف اليدوية ومعلومات جديدة ‏وأفكار خاصة بالتسويق يمكن للجميع الاستفادة منها من أجل تسويق المنتجات، مشيرة إلى أنه لا ‏يوجد شروط محددة أمام الراغبين بالاشتراك بالمنصة سوى امتلاك منتج يدوي أو تراثي ويكون ‏مصري.

إيجيبتا تفاصيل المنصة الهدف صاحبة منصة إيجيبتا ل

مواد متعلقة

750 ألف زائر للمتحف الكبير قبل افتتاحه بالكامل.. والمستهدف 5 ملايين سنويًا

تفاصيل العرض التفاعلي للفرعون الذهبي توت عنخ آمون بالمتحف الكبير

"الأرصاد": استمرار استقرار الأحوال الجوية حتى منتصف الأسبوع المقبل

القاهرة الإخبارية: ميليشيا الدعم السريع تقصف قيادة الجيش وسط الخرطوم

"بيطري أسوان" يكشف تفاصيل إنشاء أول مجمع لإيواء الكلاب الضالة

اليونيفيل: نواصل مناشدة الأطراف لوقف إطلاق النار وضبط النفس

"القاهرة الإخبارية": اشتباكات بين فصائل فلسطينية والاحتلال فى مخيم المغازى وسط غزة

الأرصاد: أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية

الأكثر قراءة

عاجل.. فوبيا الأنفاق تثير ذعر إسرائيل.. خريطة أنفاق حزب الله فى لبنان تهدد الاحتلال

عاجل.. 10 آلاف طفل يُصارعون الموت.. نقص حاد فى أدوية السرطان بقطاع غزة

جدول مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2024 والقنوات الناقلة

حبس موظف سب طبيبًا داخل عيادته بـ"ألفاظ نابية"

مسؤول أمريكي كبير: استهداف العاروري يهدد محادثات وقف القتال وتحرير المحتجزين

الرئيس السيسى: يجب اضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته لوقف معاناة الشعب الفلسطينى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"صرخة سواق الأتوبيس"!

عبد الرحيم طايع

مصر والعالم 2024

مدحت بشاى

عندما دُفعت جماعة الشر دفعًا

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

إبراهيم داود

خطورة التخلى عن بلورة الذائقة العامة

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. فوبيا الأنفاق تثير ذعر إسرائيل.. خريطة أنفاق حزب الله فى لبنان تهدد الاحتلال

مستعمرون ينصبون أعمدة كهرباء تمهيدًا لإقامة بؤرة استعمارية جنوب شرق بيت لحم

إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال بلدة جبل المكبر فى القدس