صاحبة منصة "إيجيبتا" للمنتجات اليدوية تكشف تفاصيلها
تحدثت انتصار صلاح، صاحبة منصة "إيجيبتا" للمنتجات اليدوية والمصرية، عن تفاصيل المنصة، قائلة إن الهدف من إنشاء المنصة هو الحاجة إلى وجود تسويق احترافي للمنتجات وعدم الاكتفاء بالتواجد في المعارض المختلفة.
وقالت "انتصار" في مداخلة هاتفية على "القناة الأولى" اليوم الأربعاء، إن هناك الكثير لا يستطعيون المشاركة في المعارض بسبب ظروف متعلقة لهم، كما أن المعارض تعقد بصورة قليلة "سنوية" بالنسبة الحرف اليدوية.
وأضافت صاحبة منصة "إيجيبتا" للمنتجات اليدوية والمصرية، أن التواجد على الساحة الإلكترونية والتسوق الإلكتروني يكون أفضل وأسرع كثيرا خاصة في التواصل مع صاحب الحرفة اليدوية بنفسه، موضحًا أن منصة "إيجيبتا" توفر معرض كبير خاص بصاحب حرفة يدوية، ويمكن للأشخاص الاطلاع على المنتجات من خلال الوجهة ومن ثم طلب المنتج والتواصل مع صاحبه.
وتابعت، أن منصة "إيجيبتا" تضم جزءً إخباريًا حول معارض الحرف اليدوية ومعلومات جديدة وأفكار خاصة بالتسويق يمكن للجميع الاستفادة منها من أجل تسويق المنتجات، مشيرة إلى أنه لا يوجد شروط محددة أمام الراغبين بالاشتراك بالمنصة سوى امتلاك منتج يدوي أو تراثي ويكون مصري.