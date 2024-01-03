الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

اليونيفيل: نواصل مناشدة الأطراف لوقف إطلاق النار وضبط النفس

اليونيفيل
اليونيفيل

قال المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، "اليونيفيل": "نواصل مناشدة جميع الأطراف وقف إطلاق النار، ونرجو من أي أطراف لها تأثير أن تحث على ضبط النفس"، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق، قالت المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، أندريا تيننتى، إن اليونيفيل تبذل كل ما في وسعها لتهدئة النزاع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مضيفة أن الوضع الحالي بين لبنان وإسرائيل مُقلق للغاية، حيث يستمر تبادل إطلاق النار بوتيرة يومية، مضيفًا أن احتمالية التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية تزداد بشكل كبير. 

ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل من أجل تقليل النزاعات بالقرب من الخط الأزرق، مشيرًا إلى أن قوات اليونيفيل تقوم ببذل ما بوسعها من أجل تهدئة النزاع، وفتح قنوات للتواصل بين الجانبين، ومراقبة الخط الأزرق من خلال جنود من أكثر من 47 دولة.

اليونيفيل لبنان أندريا تيننتى الحدود اللبنانية الإسرائيلية

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يعزز منظومة القبة الحديدية على الحدود مع لبنان

الأكثر قراءة

مصدر: زيادة أسعار شرائح الكهرباء لا تمثل القيمة الحقيقية لتكلفة الإنتاج

مواعيد انقطاع الكهرباء الجديدة 2024.. بداية من الساعة 11 صباحًا

منافس مصر بكأس الأمم الإفريقية.. معلومات عن منتخب موزمبيق

بعد انفصال هند عبد الحليم.. 4 أبراج ملهاش حظ في الارتباط عام 2024

تايمز أوف إسرائيل: الحرب على غزة زاد من معاناة الجميع

عاجل.. إضراب شامل اليوم فى الضفة وغزة بعد اغتيال العارورى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

إبراهيم داود

خطورة التخلى عن بلورة الذائقة العامة

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال بلدة جبل المكبر فى القدس

لماذا اُغتيل العارورى بعد 75 دقيقة من تصريح إسماعيل هنية؟

سر توقيت إسرائيل.. "اغتيال العارورى" فى لبنان يشعل الحرب أم يُنهيها؟