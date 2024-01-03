اليونيفيل: نواصل مناشدة الأطراف لوقف إطلاق النار وضبط النفس

قال المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، "اليونيفيل": "نواصل مناشدة جميع الأطراف وقف إطلاق النار، ونرجو من أي أطراف لها تأثير أن تحث على ضبط النفس"، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق، قالت المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، أندريا تيننتى، إن اليونيفيل تبذل كل ما في وسعها لتهدئة النزاع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مضيفة أن الوضع الحالي بين لبنان وإسرائيل مُقلق للغاية، حيث يستمر تبادل إطلاق النار بوتيرة يومية، مضيفًا أن احتمالية التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية تزداد بشكل كبير.

ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل من أجل تقليل النزاعات بالقرب من الخط الأزرق، مشيرًا إلى أن قوات اليونيفيل تقوم ببذل ما بوسعها من أجل تهدئة النزاع، وفتح قنوات للتواصل بين الجانبين، ومراقبة الخط الأزرق من خلال جنود من أكثر من 47 دولة.