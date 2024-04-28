السيسى: سعينا لتحقيق الريادة فى مجال تكنولوجيا المعلومات منذ إنشاء العاصمة الإدارية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إننا عند إنشاء العاصمة الإدارية سعينا لتحقيق الريادة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وبالفعل بدأنا فى الحصول على الريادة في مجال البيانات وتطورها منذ عام 2018.

وأكد الرئيس السيسي، خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، أنه من الضروري تجهيز بنية أساسية متكاملة للحفاظ على دور مصر كنقطة رئيسية لنقل البيانات في العالم.

حرصنا على تقديم رقمنة فى مصر تحقق لنا التقدم المطلوب

وأشار الرئيس السيسي إلى أنه تم عمل كل المعايير المطلوبة حتى تصبح الحكومة المصرية متقدمة طبقًا لمعايير التقدم الموجودة في العالم، وبالتالي كان يجب عمل مركز بيانات رئيسي واحد متصل بالحكومة، وسيكون مؤمنا تأمينا كاملا من كل الوجوه.

وأوضح أننا حرصنا على تقديم رقمنة في مصر تحقق لنا التقدم المطلوب، وألا نكون متخلفين عن الآخرين، فضلًا عن الاستفادة الضخمة منه، فالحكومة داخل الوزارة الواحدة تستطيع أن تعمل من خلال شاشات الحواسب الموجودة، وأيضًا تستطيع أن تتبادل المعلومات والقرارات مع باقي الوزارات المختلفة.

وتابع: وبالتالي أصبح شكل العمل وصورته وحجمه ودقته وكفاءته وسرعته أكثر بكثير من الذي كان يتم العمل به سابقًا.