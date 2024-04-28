الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

السيسى يفتتح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية عبر الفيديو كونفرانس

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية عبر الفيديو كونفرانس.

ويعد مركز البيانات والحوسبة السحابية (P1) أول مـركز يقدم خدمات (تحليل ومعالجة البيانات الضخمة- الذكاء الاصطناعي) فى مصـر وشمال إفريقيا طبقًا لأحدث التقنيات العالمية، باشتراك أكثر من (15) شركة محلية/ عالمية، وأكثر من (1200) مهندس/ عامل، أكثر من (5000) ساعة عمل.

ويعمل المركز على تقديم التطبيقات الحرجة والمدفوعات والتطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لصناعة القرار على كل المستويات، بالإضافة إلى عمله كبديل نشط لمركز البيانات الحكومية بالعاصمة الإدارية، كذلك استخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة فى تحليل البيانات الحكومية، كما يعمل كمركز وطنى موحد لبيانات التعافي من الكوارث، وتوطين استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فى القطاع الحكومي، وتوفير كل البيانات الدقيقة والموقوتة للجهات الحكومية.

السيسي الرئيس السيسي مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية الفيديو كونفرانس الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح

مواد متعلقة

سلامة أطفالك على الإنترنت.. دليل للآباء

احتفالًا بعيد تحرير سيناء.. مشروعات الزراعة والتعليم تُعمِّر أرض الفيروز

"قدرها نحو 71.4 مليار جنيه".. استثمارات الصعيد فى 2024

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يستهدف مدارس غزة.. ومستشفيات كثيرة أصبحت خارج الخدمة

لقطات من جولة الرئيس السيسى بالأكاديمية العسكرية فى العاصمة الإدارية

مصر خالية من شلل الأطفال.. إسلام عنان يبرز جهود التوسع ببرامج التطعيمات

أخصائي تعديل سلوك: الطفل بعمر 4 سنوات لا يستطيع التفرقة بين الحقيقة والكذب

الدفاع المدنى الفلسطينى: رفح عاشت ليلة دامية جراء قصف إسرائيلى

الأكثر قراءة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

اليوم.. محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق

التصريح بدفن جثمانى "عروسى قنا"

لم يقدما ما يفيد طلبهما.. رفض إلغاء التحفظ على أموال منتمين للجماعة الإرهابية

عاجل.. القاهرة الإخبارية: مسئولون بالمؤسسة الأمنية والعسكرية يؤكدون دفع نتنياهو نحو صفقة الآن

سعر الفراخ البيضاء والبيض فى بورصة الدواجن اليوم السبت 27-4-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

د.أحمد الخميسى

المكتبة فى حياتى

ماجد حبته

رؤية عربية للذكاء الاصطناعى

حسين دعسة

نقطة تلاقى.. مبادرة من المنتدى الاقتصادى فى الرياض لإيقاف حرب غزة

لواء. محسن الفحام

الرقابة الشعبية مسئولية وطنية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط "٢- ٢"

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

فى اليوم 205 للعدوان.. الاحتلال يواصل شن غاراته على غزة

المعارضة الإسرائيلية: يجب استقالة كل شاغلى المناصب السياسية والأمنية يوم 7 أكتوبر

إعلام عبري: المقترح المصري الجديد يقدم تنازلات كبيرة من جانب إسرائيل