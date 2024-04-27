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الدفاع المدنى الفلسطينى: رفح عاشت ليلة دامية جراء قصف إسرائيلى

رفح
رفح

قال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، إن رفح الفلسطينية شهدت ليلة دامية جراء ما تعرضت له من قصف إسرائيلي.

وأضاف بصل، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نعمل بالحد الأدني من الإمكانيات، ونعتمد على القوة البشرية في عمليات الإنقاذ وانتشال جثامين الشهداء.

ضغط دولي من قبل دول العالم والمؤسسات وحقوق الإنسان

ونوه المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني بأن نظرة العالم أن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، وأيضًا من حق الفلسطينيين أن يعيشوا بسلام، متسائلًا: "كيف يمكن أن يكون هناك توازي في أن يعيش المواطن بقطاع غزة بسلام وأمان ودعمه بالمساعدات؟".

وتابع: "الأفضل أن يكون هناك ضغط دولي من قبل دول العالم والمؤسسات وحقوق الإنسان، وعدم التمييز"، مضيفًا أن غزة مثل أوكرانيا وروسيا ومثل أي منطقة بالعالم تعرضت لحرب، وقال: "يجب أن ينتهي الصراع في أوكرانيا، وأيضًا يجب أن ينتهي الصراع في غزة".

رفح الفلسطينية الدفاع المدني رفح الفلسطينية شهدت ليلة دامية قصف إسرائيلي رفح المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل

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