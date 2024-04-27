السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره فى قصف للاحتلال جنوبى لبنان

قصف
قصف

أعلن حزب الله عن مقتل أحد عناصره في قصف للاحتلال استهدف طريق القدس جنوبي لبنان، بحسب ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

قصف في القطاع الشرقي والأوسط

وأشار حزب الله إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف خارج قواعد الاشتباك مرتفعات عرمتى جبل الريحان، مرتفعات الجبور، وميدون، وقصف في القطاع الشرقي بلدات كفركلا، تلة حمامص، باب الثنية، شبعا، حلتا، حولا، كفرشوبا، سهل الخيام، وفي القطاع الأوسط بلدة عيتا الشعب، وفي القطاع الغربي بلدات الجبين، الضهيرة، طير حرفا، علما الشعب، الزلوطية، ويارين.

وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة وجيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.

حزب الله جنوبي لبنان طريق القدس جنوبي لبنان لبنان طريق القدس مقتل أحد عناصره

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