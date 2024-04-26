الجمعة 26 أبريل 2024
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طلعت عبدالقوى يعدد مكاسب الحوار الوطنى

الدكتور طلعت عبد
الدكتور طلعت عبد القوي

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني خلال عامين حقق المزيد من الإنجازات، منها خلق لغة جديدة في المجتمع وهي الحوار، مع القدرة على جمع كل أطياف المجتمع على طاولة واحدة للنقاش وتبادل وجهات النظر.

وأضاف عبدالقوي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن جلسات الحوار الوطني الماضية تضمنت التشاور في كافة المحاور والجوانب التي تهم الشارع المصري وعلى رأسها الجانب السياسي والاجتماعي والاقتصادي، لافتًا إلى أنه تم استقبال 196 ألف مقترح من كل المجتمع المصري، سواء نقابات أو أحزابًا أو جمعيات أو وزارات.

العمل على تنفيذ أى توصيات تخرج عن الحوار الوطني

وعن أهم القضايا التي طرحت بالمحور السياسي، قال: “قانون مؤشر الحقوق السياسية والمجالس المحلية، وقانون انتخاب مجلس النواب، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات العمل الأهلي، والنقابات والتعاونيات، مشددًا على أن المحور المجتمعي لا يقل أهمية عن المحور السياسي، حيث تمت مناقشة قضايا خاصة بالتعليم والصحة والقضية السكانية والشباب والهوية والثقافة المصرية وغيرها”.

وأكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني الدعم الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي بدوره أعطى أهمية كبيرة للحوار الوطني، حيث يتم العمل على تنفيذ أي توصيات تخرج عن الحوار الوطني وإرسالها للجهات المعنية للعمل عليها.

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