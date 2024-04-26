ضمان حياة كريمة تليق بالمواطن.. 7 أهداف للحوار الوطنى

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا حول أهداف الحوار الوطني، التي يسعى إلى العمل عليها في جلساته خلال الفترة المقبلة.

جاء في أهداف الحوار الوطني حسبما استعرضت القناة: