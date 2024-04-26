ضمان حياة كريمة تليق بالمواطن.. 7 أهداف للحوار الوطنى
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا حول أهداف الحوار الوطني، التي يسعى إلى العمل عليها في جلساته خلال الفترة المقبلة.
جاء في أهداف الحوار الوطني حسبما استعرضت القناة:
- تحديد أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة.
- الوصول لحلول للقضايا الأكثر إلحاحًا التي تهم المواطن المصري.
- الكشف عن كوادر مؤهلة في كل النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
- ضمان حياة كريمة تليق بالمواطن المصري والنقاش حول آليات تحقيقها.
- دعوة أطياف المجتمع المختلفة للتحاور والجلوس على طاولة واحدة.
- دعم جهود التوافق عن طريق بناء جسور الثقة والاحترام المتبادل.
- الحوار الوطني يضمن حق الجميع في المشاركة والتنمية.