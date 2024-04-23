"اتفاق نهائى لخفض التصعيد".. القاهرة الإخبارية تكشف مفاجأة حول التطورات بالبحر الأحمر

قال إياد الموسمي، مراسل القاهرة الإخبارية من عدن، إن هناك اتفاقات شبه معلنة حول خفض التصعيد، حيث تم الاتفاق مع الجانب السعودي برعاية عمانية وحضور المبعوث الأممي لليمن على إعادة تصدير النفط والغاز، وأيضًا وقف التصعيد بشكل عام، وإطلاق الأسرى والمعتقلين من جميع الأطراف.

وأضاف "سنجاب"، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه كان هناك شبه اتفاق كامل بين جميع الأطراف حول هذه النقاط، لافتًا إلى أن الجانب الحوثي يتواجد في السعودية، وهناك أيضًا مباحثات بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي في مسقط، وهذا حدث قبل أسبوع تحديدًا بشأن هذا الأمر.

الاتفاق بشكل نهائي بين الجانب السعودي والحوثيين

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من عدن، أنه تم انسحاب السفينة التي كانت في البحر الأحمر وتقدم مساعدات لوجيستية لجماعة الحوثيين، حيث غادرت منطقة البحر الأحمر، وتم الاتفاق بشكل نهائي بين الجانب السعودي والحوثيين، وأيضًا بين الأمريكان والإيرانيين على خفض التصعيد في البحر الأحمر.