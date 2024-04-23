"القاهرة الإخبارية": ضربة للمرة الأولى فى لبنان.. الساعات المقبلة لن تكون سهلة

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إنها للمرة الأولى التي يستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي مسئولًا عسكريًا بحزب الله داخل سيارته ببلدة عدلون بقضاء صيدا جنوبي لبنان.

وأضاف سنجاب، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه المنطقة يصلها الاحتلال للمرة الأولى منذ بداية العدوان في شهر أكتوبر الماضي.

استنفار كامل على كل الحدود اللبنانية الإسرائيلية

أكد مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، أن هناك استنفارًا كاملًا على كل الحدود اللبنانية الإسرائيلية، منوهًا بأن الساعات المقبلة لن تكون سهلة، حيث يخطط حزب الله لتنفيذ عدة عمليات انتقامًا وردًا على هذا العدوان واستهداف هذه السيارة واغتيال المسئول العسكري خلال الساعات الماضية.

وتابع: "لم يصدر بيان حتى الآن من حزب الله اللبناني يؤكد فيه ما سيحدث أو رد فعله على العملية التي نفذت اليوم ببلدة عدلون، لكن السوابق التي شاهدناها من قبل تؤكد أن مثل هذه العمليات يتبعها عمليات كبرى من الجنوب اللبناني في اتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية".