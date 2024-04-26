خبير شؤون إسرائيلية: إسرائيل تعرقل دخول المساعدات والمجاعة تحاصر غزة

قال إسماعيل المسلماني، خبير شؤون إسرائيلية، إن موضوع المساعدات الإنسانية والشاحنات التي كانت تدخل لقطاع غزة قبل 7 أكتوبر الماضي بمعدلها اليومي من 700 إلى 1000 شاحنة يوميًا، لكن اليوم نتحدث عن احتياجات باتت بحاجة إلى الأضعاف الكثيرة.

إسرائيل تتعامل مع المساعدات الغذائية كجزء من العقاب على غزة

وأضاف المسلماني، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المستوى السياسي الإسرائيلي يتعاملون مع المساعدات الغذائية كجزء من العقاب على قطاع غزة، وجزء من عملية المساومة، منوهًا إلى أن نتنياهو بعد ضغوطات دولية استخدم أسلوب وقف إدخال المساعدات عن الطريق البري، كنوع من الضغط على المستوى السياسي لحركة حماس من أجل المزيد.

ولفت خبير شؤون إسرائيلية، إلى أنه بعد استنفاذ كل أوراق الضغط، الآن بقي موضوع اجتياح رفح مازال حتى هذه اللحظة قائمًا، مشيرًا إلى أن إسرائيل تنتهك كل ما يجري داخل القطاع حتى أصبحت المجاعة تحاصر غزة.