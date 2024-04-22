خبير شؤون إسرائيلية: شعور المواطن بعدم الأمن والاستقرار سبب تربع نتنياهو على السلطة

قال فراس ياغي، خبير الشؤون الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لا يريد الوصول لأي صفقة تبادل أسرى ومحتجزين، بالإضافة أي محاولات خاصة بوقف إطلاق النار.

وأضاف "ياغي"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن شعور المواطن الإسرائيلي بعدم الأمن والاستقرار سبب تربع نتنياهو على السلطة.

وأشار، أن بنيامين نتنياهو يسعى لقطع العلاقة بين قطاع غزة والضفة الغربية، حيت لا يكون هناك أي مساعى لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، فضلًا عن عرقلة دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المنكوب.

وتابع، أن المقاومة الفلسطينية لا يمكن أن تتنازل عن مفهوم الدولة الفلسطينية، مشيرًا أن نتنياهو لا يريد في تحقيق داخل حكومتة بشأن الفساد والأسلحة التي يتم تهريبها من الداخل الإسرائيلي.