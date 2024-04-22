الإثنين 22 أبريل 2024
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"إكسترا نيوز": دخول 3600 شاحنة محملة بالمساعدات لغزة منذ بداية أبريل الجارى

مساعدات غزة
مساعدات غزة

قال عبدالمنعم إبراهيم، مراسل "إكسترا نيوز"، إن معبر رفح منذ الأول من أبريل وحتى أمس، شهد دخول عبر معبري كرم أبوسالم ورفح البري، ما يقرب من 3600 شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية والطبية.

وأضاف مراسل "إكسترا نيوز" أن أكثر من 750 مصابًا فلسطينيًا تمكنوا من الدخول لتلقي العلاج من معبر رفح، منذ الأول من معبر رفح، حيث تم توجيه المصابين والمرضى للمستشفيات المختصة.

دخول 60 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية و4 شاحنات من الغاز اليوم 

وفيما يخص اليوم، فقد دخلت 60 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى 4 شاحنات من الغاز، وخروج 30 مصابًا من قطاع غزة اليوم فقط.

ونوه إلى أن الجهود مستمرة لزيادة عدد الشاحنات لقطاع غزة، مؤكدًا أن مئات السيارات تنتظر الدخول من معبري رفح وكرم أبوسالم، لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

مراسل اكسترا نيوز اكسترا نيوز عبد المنعم إبراهيم كرم أبو سالم رفح البري

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