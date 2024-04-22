الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الاتحاد العربي لليونسكو: العالم مليء بالصراعات والحروب

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

قال الدكتور سامي طايع، رئيس الفرع العربي لاتحاد اليونسكو للثقافة الإعلامية، إن انعقاد مؤتمر "الثقافة الإعلامية والمعلوماتية من أجل التفاهم والسلام العالمي" يأتي في ظل عالم مليء بالصراعات والحروب.

وأضاف "طايع" خلال كلمته بالمؤتمر والذي يقام بمقر جامعة الدول العربية، أن اليونسكو بالتعاون مع الجامعة العربية، يعملان للحد من الحرب المعلوماتية والتضليل الإعلامي الذي يعيشه العالم.

ونوه، بأن الدول الأعضاء، أقروا بضرورة التوعية الإعلامية للأفراد، ونشر الثقافة الإعلامية، من أجل التصدي للشائعات التي تعتبر نواة لكل الحروب الحالية.

ووجه الشكر للأمين العام لجامعة الدول العربية والبابا تواضروس الثاني علي الحضور ودعمهم لنشر الثقافة الإعلامية والإهتمام بهذا الجانب.

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