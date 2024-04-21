باحث بالشأن الإسرائيلى: نتنياهو يتلاعب بمصالح تل أبيب

قال خلدون البرغوثي، الباحث في الشأن الإسرائيلي، إن بنيامين نتنياهو لم يحقق أهداف الحرب، ويحاول شركاؤه في مجلس الحرب إيجاد موقف متوازن يمنع نتنياهو من التطرف وزيادة التصعيد.

وأضاف، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن بنيامين نتنياهو يعمل لصالحه، ويطيل أمد الحرب من أجل الهروب من المحاكمة، وبالتالي زادت المناوشات والمشاكل داخل الحكومة الإسرائيلية.

ونوه أن بنيامين نتنياهو يتلاعب بمصالح إسرائيل، وهذا يحرج الإدارة الأمريكية، ويجعلها في موقف لا تحسد عليه، بسبب الدعم العسكري اللامحدود من جانب واشنطن.

وتابع أن الولايات المتحدة تريد دعم إسرائيل، ولا تستطيع التفريط في إسرائيل، حيث إنها تخدم مصالحها في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن من مصلحة إسرائيل عدم إطالة الحرب على قطاع غزة.