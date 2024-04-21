الأحد 21 أبريل 2024
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مراسلة القاهرة الإخبارية: عملية عسكرية إسرائيلية قريبة بجنوب غزة

دانا أبو شمسية
دانا أبو شمسية

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن التصريحات الواردة من أعضاء مجلس الحرب، تؤكد الفشل الكبير والتشتت الذي يعيشه الداخل الإسرائيلي.

وأضافت، أن أهداف السابع من أكتوبر لم يحقق منها شيء، كما أعلن بنيامين نتنياهو، وهذا يترجم على أرض الواقع بالخسائر الكبيرة لدى الجيش.

وأشارت إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو قد تضغط في الفترة المقبلة على حركة حماس، من خلال تضييق الخناق بالنسبة للمساعدات الإنسانية.

ونوهت، أنه وفقًا لما أكده عدد من أعضاء مجلس الحرب، قد تشهد جنوب غزة عددًا من التحركات ضمن عملية عسكرية وشيكة في الفترة المقبلة، وخاصة بعد عيد الفصح الإسرائيلي.

مراسلة القاهرة الاخبارية القاهرة الإخبارية عملية عسكرية إسرائيلية غزة نتنياهو

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