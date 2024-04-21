أستاذ قانون: تسريب ميتا لبيانات المستخدمين جريمة كبرى

قال الدكتور بسام القواسمي، أستاذ القانون العام، إن تسريب ميتا بيانات المستخدمين جريمة كبرى، مؤكدًا أن ذلك يعد إنتهاك للخصوصية، من خلال وسائل التواصل الإجتماعي المجانية مثل واتساب وفيسبوك.

وأضاف "القواسمي" خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هذا التصرف من شركة ميتا من الناحية القانونية تعد جريمة ويجب المحاسبة عليها.

ونوه، أننا أمام واقع تكنولوجيا جديد ووسائل تواصل اجتماعي تدخل كل بيت في العالم، وبالتالي فاستخدام البيانات الخاصة للمستخدمين أمر غير قانوني بالمرة.

وتابع، أننا بحاجة بأن يكون هناك تنظيم قانوني دولي وأن تكون هناك اتفاقيات دولية وقوانين دولية تجرم وتحرم استخدام وسائل التواصل الإجتماعي للتجسس على المستخدمين.