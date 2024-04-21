مراسل القاهرة الإخبارية يكشف تفاصيل استهداف غارات إسرائيلية عدة منازل فى رفح

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية لا تتوانى عن قصف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، ويسقط العشرات من المواطنين ما بين شهيد وجريح بشكل يومي، هذه المجازر اليومية باتت ترتكب على المرئى العالمي ومسمعه.

وأضاف "جبر"، أن آخر هذه الجرائم المرتكبة كانت بحق عائلة فلسطينية، وهي عائلة "عبدالعال" في مدينة رفح الفلسطينية، حينما باغتتها وقصفت منزلها ما أدى إلى ارتقاء ما يزيد على 16 شهيدا معظمهم من الأطفال والنساء كانوا يبيتون ليلهم آمنين في منزلهم، فقامت الطائرات الحربية الإسرائيلية باستهداف المنزل وتدميره فوق رءوس ساكنيه، ولا زال هناك عدد آخر منهم أسفل أنقاض المنزل المدمر.

وتابع أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت منزلا آخر يعود لعائلة "جودة" في رفح الفلسطينية واستشهد في هذا القصف 3 شهداء، آخر هذه الغارات استهدفت منزلا في إحدى المناطق شمال المدينة أيضا، كان مخليا من الفلسطينيين وغير مأهول من السكان، لكن هناك أعداد من المصابين من جيران هذا المنزل ومن المواطنين المارين على الطريق حينما سقطت هذه القذائف.