جانتس: الجيش لم يحقق أهدافه من حرب غزة وجبهة لبنان تحدٍ كبير لنا

قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، إن الجيش لم يحقق كل أهدافه من الحرب في غزة ولكننا ملتزمون بتحقيقها، وإن الجيش يبذل أقصى جهد ويدفع أثمانا كبيرة لإعادة المحتجزين في قطاع غزة.

نعمل على أدوات ضغط جديدة سياسية واقتصادية وعسكرية لاستعادة المحتجزين

وأشار إلى أننا نعمل على أدوات ضغط جديدة سياسية واقتصادية وعسكرية لاستعادة المحتجزين في غزة، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

ونوه عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بأن الجبهة الشمالية مع لبنان تفرض علينا تحديا كبيرا وتستوجب التعامل العاجل معها.