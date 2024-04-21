الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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ملك الأردن يحذر من خطورة التصعيد فى المنطقة وتداعياته على الأمن والسلم الدوليين

الملك عبد الله الثاني
الملك عبد الله الثاني

حذر عاهل الأردن، الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء بريطانيا، من خطورة التصعيد في المنطقة وتداعياته على الأمن والسلم الدوليين، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وجدد ملك الأردن دعوته للمجتمع الدولي بتكثيف الجهود للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، كما يوجه بالعمل على الحد من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، ويحذر من العواقب الخطيرة للهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية.

وأكد على ضرورة حماية المدنيين في غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بالإضافة إلى أهمية مواصلة دعم وكالة أونروا، لتمكينها من تقديم خدماتها الإنسانية وفق تكليفها الأممي.

ملك الاردن عاهل الأردن القاهرة الإخبارية غزة الملك عبد الله الثاني

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