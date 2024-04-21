الأحد 21 أبريل 2024
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توك شو

مراسل "القاهرة الإخبارية" يرصد حركة المساعدات الإنسانية حتى دخولها غزة (فيديو)

مراسل القاهرة الإخبارية
مراسل القاهرة الإخبارية

قال أيمن عماد، مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إن الساعات الأولى من كل يوم تشهد تدفق أعداد كبيرة من شاحنات المساعدات الإنسانية التي تتجاوز أعدادها المئات من خلال الطريق الحدودي متجهة إلى منطقة العودة ومعبر كرم أبو سالم، والتي تخضع إلى عملية المراجعة.

وأضاف، خلال رسالة على الهواء، أنه حينما تتم الموافقة عليها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تعود مرة أخرى إلى منفذ رفح البري؛ لتتمكن من الدخول للأراضي الفلسطينية، وهو إجراء يعد من العراقيل التي تضعها إسرائيل لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة نظرًا لطول المسافة ذهابًا وعودة، مؤكدًا أن هذه الشاحنات تظل بضعة ساعات بالمعابر الإسرائيلية وتؤثر هذه الإجراءات تأثيرًا كبيرًا في أعداد الشاحنات.

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