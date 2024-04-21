المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان تشيد بدور مصر فى إدخال المساعدات الإنسانية لغزة

أعربت فرانشيسكا ألبانيز المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين، عن أسفها واستنكارها لعدم قدرتها على القيام بزيارة ميدانية لقطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية".

المقررة الأممية تثمن الجهود المصرية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

وأضافت المقررة الأممية، خلال لقائها بوزير الخارجية المصري سامح شكري بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنها تثمن الجهود المصرية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

كما أشادت بالدور المصري في تقديم وإيصال المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح وجهود الإنزال الجوي، و وتمنت ضرورة زيادة إدخال المساعدات للقطاع.