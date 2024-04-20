"لم تكن مسرحية".. عبدالحليم قنديل يكشف مفاجأة عن التصعيد الإيراني الإسرائيلي

قال الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، إن الصراع متصل بين إيران وإسرائيل، ولم يكن مفاجأة، فقد استخدمت طهران الحوثيين كسلاح لتهديد الولايات المتحدة وتل أبيب.

وأضاف "قنديل"، خلال استضافته ببرنامج "حديث الأخبار"، والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن حروب العلن أنتهت بين إيران وإسرئل، مشيرًا ان ما حدث في الأيام الماضية لم تكن "مسرحية"، كما اعتقد البعض.

ونوّه، أن الأمر واضح فليس هناك خافية، وبالتالي سنرجع لحروب الظل بين الجانبين، من خلال الوكلاء في المنطقة، سواء في اليمن أو العراق، وغيرها من الدول التي تضم قوات تابعة لطهران.

وأشار، أن القضية الفلسطينة خسرت بسبب التصعيد الإيراني، مؤكدًا أن الولايات المتحدة شريك رئيسي لإسرائيل في كل ما يدور في المنطقة وليس فلسطين فقط.