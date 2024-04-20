السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

حسن الرداد: إيمي هي اللي بتفضل قاعدة بابننا وتعبت معايا

الستات مايعرفوش يكدبوا
الستات مايعرفوش يكدبوا

قال النجم حسن الرداد، أن زوجتة الفنانة إيمي سمير غانم تعبت معه كثيرًا خلال تصوير مسلسل محارب، مؤكدًا أنه لم يتفوه بكلمة ماما لا يعرف سواء كلمة بابا وبالتالي فهو دائم التعلق بي.

وأضاف "الرداد"، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن مسلسل محارب أخذ مجهود كبير سواء في التحضير للشخصية وتنفيذها خلال العمل الدرامي.

ونوه أن مسلسل محارب، كانت ردود الأفعال إيجابية بشكل كبير من قبل المتابعين، مشيرًا إلى أن النجاح يعود لكل من ساهم في إخراج المسلسل بهذه الصورة المبهرة.

وقد أشاد عدد كبير من الجماهير بمسلسل  محارب الذي عرض على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طوال شهر رمضان المبارك 2024.

حسن الرداد ايمي النجم حسن الرداد مسلسل محارب محارب إيمي سمير غانم الستات مايعرفوش يكدبوا سي بي سي

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