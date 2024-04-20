السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

متحدث الوزراء يكشف تفاصيل تطوير ميناء دمياط لدعم الصادرات المصرية

ميناء دمياط
ميناء دمياط

قال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن لدينا نماذج ناجحة في دعم المصدرين من خلال توفير الأراضي لهم، وهذا يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الاستثمار المحلي.

وأشار "الحمصاني"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" والمُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن مصر من أكثر الدول في المنطقة التي تمنح حوافز للمصدرين.

ونوه بأن تطوير الموانئ المصرية يأتي في إطار دعم الصادرات، مؤكدًا أن تطوير ميناء دمياط دليل على دعم وزيادة الصادرات المصرية من أجل النمو الاقتصادي.

وتابع "الحمصاني"، أننا شهدنا مشروعات تعمل على قدم وساق من أجل تطوير ميناء دمياط، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على دعم قطاع الصناعة باعتباره قطاعًا واعدًا لمواجهة التحديات الاقتصادية.

متحدث الوزراء الصادرات المصرية ميناء دمياط دمياط على مسئوليتي

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