خبير علاقات دولية: الولايات المتحدة قدمت الغطاء السياسي والعسكري لـ إسرائيل

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن إسرائيل تسعى لتدمير القضية الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر العام الماضي، وليس قتل الإنسان فقط بل تدمير الحياة في قطاع غزة.

وأضاف، عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن استخدام الولايات المتحدة لحق الفيتو أمس والذي رفض إقامة دولة فلسطينية مستقلة، سيشجع الحكومة الإسرائيلية على ممارسة جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني.

ونوه، أن المجتمع الدولي عاجز على التصدي لانتهاكات حكومة بنيامين نتنياهو، مضيفًا أن عدم الرد سببه حماية الولايات المتحدة لإسرائيل وليس لقوة الكيان المحتل.

وتابع، أن الولايات المتحدة قدمت الغطاء السياسي والعسكري لإسرائيل، من أجل تنفيذ جرائمها تجاه الشعب الفلسطيني، وآخرها حق الفيتو أمس بمجلس الأمن والذي رفض به إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأردف، أن الولايات المتحدة الأمريكية دائمًا تدلي بالتصريحات ولكن الأفعال على أرض الواقع صفر، وبالتالي الحل يكمن في إنهاء الاحتلال والعمل على حل الدولتين.