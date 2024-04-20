السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أحمد موسى يكشف ما حدث فى معبر رفح خلال زيارته

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن كواليس زيارته لرفح، حيث أكد أنه وصل لمطار العريش في الخامسة صباحًا، من أجل قضاء يوم كامل في شمال سيناء ومعبر رفح لرصد عملية دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأضاف موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" والمُذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه رأى جهود الدولة المصرية، على مدار الساعة من أجل تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، قائلًا: "العالم كله بيتكلم علينا ومقدر لجهودنا تجاه أشقائنا في فلسطين".

ونوه بأن من أول طريق الإسماعيلية، وبالتحديد من بعد محطة تحصيل الرسوم، وجدت شاحنات المساعدات الإنسانية للقطاع، وبعد 20 كيلو نجد شاحنات أخرى، وهذا يدل على حرص مصر على توفير احتياجات الشعب الفلسطيني.

وتابع أنه عند وصول ميناء رفح، وجدنا شاحنات منتظرة منذ أكثر من 3 شهور، من أجل الدخول عبر المعبر لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأردف أن الإعلام المعادي روج بأن مصر تنصب الخيام في المنطقة اللوجستية، من أجل استقبال الفلسطينيين، ولكن الحقيقة أنها مخصصة لسائقي الشاحنات من أجل المكوث والراحة فيها.

غزة معبر رفح رفح صدى البلد على مسئوليتي جهود الدولة المصرية

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