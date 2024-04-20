متحدث الوزراء: نتوقع زيادة الصادرات لـ145 مليار دولار بحلول 2030

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إننا نسعى لتحقيق ترشيد فاتورة الاستيراد ودعم وزيادة الصادرات المصرية.

وأشار "الحمصاني"، عبر مداخلة هاتفير ببرنامج "على مسئوليتي" والمُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الدولة تضع إجراءات لزيادة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار، مؤكدًا أن الصادرات المصرية حاليًا حوالي 53 مليار دولار.

ونوه متحدث الوزراء، بأن الدولة تعمل على تطوير برنامج دعم الصادرات، مشيرًا إلى أن الدولة وضعت خططًا مدروسة لزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار في العام، حيث تم الاتفاق على خطوط لدعم المصدرين من خلال تطوير برامج دعم الصادرات.

وتابع أن زيارة رئيس الوزراء بورسعيد ودمياط تأتي ضمن جهود الدولة لدعم الصناعة والاستثمار والمشروعات التنموية، حيث تفقد عددًا من المصانع، والصناعة المحلية تسهم في ترشيد فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات.