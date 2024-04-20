السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بشرى سارة من متحدث الوزراء للمواطنين بخصوص أسعار السلع الفترة المقبلة

السلع
السلع

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه لا يوجد إجبار للتجار على خفض أسعار السلع في الأسواق، والحكومة تعمل على ضبطها.

وأشار "الحمصاني"، عبر مداخلة هاتفير ببرنامج "على مسئوليتي" والمُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الكثير من التجار كان لديهم مشكلة وهي نقص السيولة الدولارية، حيث كانت السوق الموازية هي الملاذ الأول لهم، وكانت بأسعار مبالغ فيها.

ونوه أن الحكومة نجحت في القضاء على السوق الموازية وتوفير الدولار في البنوك المصرية بمتوسط سعر 47 و48 جنيها للدولار، وهذا ساهم في خفض أسعار الكثير من السلع.

وأردف متحدث الوزراء، أن إتحاد الغرف التجارية أعلن أن أسعار السلع الجملة انخفضت ما بين 30 و40 % وأسعار سلع التجزئة انخفضت من 15 لـ35 %، وهذا يصب في مصلحة المواطن المصري، مشيرًا إلى أن هناك توقع لانخفاض أكبر في أسعار السلع في الفترة المقبلة.

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