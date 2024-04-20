أستاذ اقتصاد: الدولة تسعى بكل جهودها لزيادة الإنتاج والجودة للمنتج المحلى

قال الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن الدولة تدعم بشكل كبير القطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز المنتج المصري للمنافسة عالميًا.

وأضاف "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة تسعى بكل بجهودها لزيادة الإنتاج والجودة للمنتج المحلي، من أجل زيادة نسبة الصادرات.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، نادى بتطوير المورد البشري ليكون أكثر قدرة على زيادة الإنتاج والمنافسة مع المنتجات العالمية الأخرى.

ونوه بأن ملف الرقمنة من الملفات التي تهتم بها الدولة، مشيرًا إلى أنه بدون وجود استثمار محلي قوي لن نرى استثمارًا أجنبيًا مباشرًا، حيث ساهمت الكثير من المبادرات الرئاسية في زيادة الاستثمارات المحلية.