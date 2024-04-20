الشوادفى لـ"إكسترا نيوز": الدولة نجحت فى خفض الكثير من أسعار السلع

قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، إن الدولة وفرت السيولة الدولارية وبالتالي زادت تساؤلات المواطنين متي ستنخفض الأسعار؟، مؤكدًا أن الدولة تسعى لعودة الأسعار في الأسواق كما كانت من قبل.

وأضاف "الشوادفي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة نجحت في خفض الكثير من أسعار السلع في الأسواق.

وأشار، إلى أن هناك جهودًا من قِبل الدولة من أجل توفير السيولة الدولارية، الأمر الذي أعطى فرصة للدولة لتوفير السلع للمواطنين، بالإضافة إلى زيادة المعروض في الأسواق.

ونوه، بأن الدولة دائمًا تتعامل في تحديات، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لحل هذه المشكلات وشهدنا نموًا اقتصاديًا على الرغم من الأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي.