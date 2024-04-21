"القاهرة الإخبارية": انفجار عنيف هز رفح الفلسطينية

قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن دوي انفجار عنيف هز مدينة رفح الفلسطينيةجراء غارة من الطيران الحربي الإسرائيلي، وهناك استهدافات لعدد من المنازل.

سيارات الإسعاف توجهت لمكان القصف لانتشال الضحايا وإنقاذ المصابين

وأضاف، خلال فقرة "جولة المراسلين"، أن سيارات الإسعاف توجهت لمكان القصف، لانتشال الضحايا وإنقاذ المصابين، مشيرًا إلى أن مدينة رفح شهدت منذ الأمس عددًا من الغارات العنيفة.

12 شهيدًا خلال قصف على مدينة خان يونس

وأشار إلى أن مدينة خان يونس تعرضت لقصف عنيف من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث سقط 3 شهداء وعشرات المصابين، بالإضافة إلى سقوط 9 شهداء من الأطفال.

ونوه إلى أن هناك عددًا من الجرحى جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في المنطقة الشمالية من رفح الفلسطينية، بالإضافة إلى تحليق كثيف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية.