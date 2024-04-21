سامح شكرى يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين بغزة والضفة الغربية

يبحث وزير الخارجية سامح شكري، مع المقررة الأممية المعنية بحالة حقوق الإنسان في فلسطين مستجدات الأوضاع بقطاع غزة، بحسب نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

أهمية إدخال المساعدات لغزة بصورة كاملة ووقف العنف واعتداءات المستوطنين الإسرائيليين

وأكد وزير الخارجية، ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة، وشدد على أهمية إدخال المساعدات إلى غزة بصورة كاملة ووقف العنف واعتداءات المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية.