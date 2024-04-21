سامح شكرى يحذر من استمرار الحرب الإسرائيلية فى غزة وزيادة الاستيطان بالضفة

قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن استمرار الحرب الإسرائيلية في غزة وزيادة الاستيطان بالضفة، يزيدان مخاطر تفجر الأوضاع بالأراضي الفلسطينية.

ضرورة وقف تنفيذ سياسات العقاب الجماعي والاستهداف العشوائي للمدنيين الفلسطينيين

وحذر "شكري" من زيادة تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة وتداعياتها الأمنية على استقرار المنطقة، مطالبًا بضرورة وقف تنفيذ سياسات العقاب الجماعي والاستهداف العشوائي للمدنيين الفلسطينيين، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.