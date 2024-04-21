الأحد 21 أبريل 2024
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القاهرة الإخبارية: استهدافات متبادلة وتصعيد مستمر بين حزب الله وإسرائيل

مراسل القاهرة الإخبارية
مراسل القاهرة الإخبارية

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن التصعيد في الجنوب اللبناني مستمر على مدار الساعات الماضية، حيث نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية في القطاع الغربي للجنوب اللبناني.

وأضاف خلال فقرة "جولة المراسلين"، أن القطاع الغربي وخاصة بلدة الناقورة التي تضم مقر قيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة، تعرضت لعدد من الغارات الإسرائيلية.

وأكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن عددًا من الغارات الجوية، التي وصفت بالأشد عنفًا في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني، وذلك بالتزامن مع غارات شديدة على القطاع الشرقي.

مراسل القاهرة الاخبارية القاهرة الإخبارية إسرائيل حزب الله أحمد سنجاب القطاع الغربي جولة المراسلين

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