الأحد 21 أبريل 2024
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مراسلة "القاهرة الإخبارية": تناقض وجمود فى الجانب الإسرائيلى بشأن صفقة تبادل الأسرى

دانا أبوشمسية
دانا أبوشمسية

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك تناقضًا وجمودًا في الجانب الإسرائيلي بشأن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين.

وفد التفاوض فى الحكومة الإسرائيلية وصف رد حماس الأخير على صفقة التبادل بأنه غير معقول

وأضافت، خلال فقرة "جولة المراسلين"، أن وفد التفاوض في الحكومة الإسرائيلية وصف رد "حماس" الأخير على صفقة التبادل بأنه غير معقول، حيث تضغط العائلات الإسرائيلية من خلال التظاهرات من أجل الموافقة على صفقة لتبادل الأسرى.

 بنيامين نتنياهو سحب صلاحيات من وفد التفاوض ما تسبب فى اشتعال الشارع الإسرائيلى

وأشارت إلى أن بنيامين نتنياهو سحب صلاحيات من وفد التفاوض، الأمر الذي تسبب في اشتعال الشارع الإسرائيلي، فقد شهد 60 موقعًا ومستوطنة إسرائيلية، أمس، تظاهرات تعتبر الأكثر حدة منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم. 

ونوهت إلى أن التظاهرات تسببت في إغلاق عدد من الطرق الرئيسية، كما كانت هناك أيضا تظاهرة أمام مقر وزارة الدفاع والأمن الإسرائيلي في تل أبيب، بالإضافة إلى تظاهرات في مدينة حيفا.

القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو نتنياهو

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