الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يحاصر طولكرم ومخيم نور شمس ويمنع دخول الأطقم الطبية

ولاء السلامين
ولاء السلامين

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مدينة طولكرم ومخيم نور شمس وتمنع دخول الأطقم الطبية.

 الوضع في أحياء الضفة الغربية فى حالة تصعيد مستمر

وأضافت، خلال فقرة "جولة المراسلين"، أن كل يوم يسقط شهداء في الضفة الغربية وفي غزة، مؤكدة أن الوضع في أحياء الضفة الغربية في حالة تصعيد مستمر.

ونوهت أن مدينة طولكرم وبالتحديد مخيم نور الشمس، تعرض لحصار لمدة ثلاثة أيام على هذا المخيم الصغير، حيث دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي البنية التحتية للمخيم.

القناصة التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلى تستهدف المواطنين فى مخيم نور شمس

وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي منع دخول سيارات الإسعاف والطواقم الطبية لإنقاذ الضحايا، الأمر الذي تسبب في زيادة عدد الضحايا بالمخيم.

وتابعت أن القناصة التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تستهدف المواطنين في مخيم نور شمس، الأمر الذي تسبب في زيادة الرعب في نفوس قاطني المخيم.

القاهرة الإخبارية طولكرم مخيم نور شمس مدينة طولكرم الإحتلال الإسرائيلي جولة المراسلين

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: استهدافات متبادلة وتصعيد مستمر بين حزب الله وإسرائيل

"القاهرة الإخبارية": صفارات الإنذار تدوى فى الجولان السورى المحتل إثر رشقة صاروخية

شهيدان وعدد من الجرحى فى غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا غرب مخيم النصيرات

مراسلة "القاهرة الإخبارية": تناقض وجمود فى الجانب الإسرائيلى بشأن صفقة تبادل الأسرى

المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان تشيد بدور مصر فى إدخال المساعدات الإنسانية لغزة

سامح شكرى يحذر من استمرار الحرب الإسرائيلية فى غزة وزيادة الاستيطان بالضفة

مراسل "القاهرة الإخبارية" يرصد حركة المساعدات الإنسانية حتى دخولها غزة (فيديو)

"القاهرة الإخبارية": انفجار عنيف هز رفح الفلسطينية

الأكثر قراءة

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

أسباب منع أكرم السعدنى من حضور عزاء عمه صلاح السعدنى

الحبس سنة وغرامة 10 الاف لـ إنجى حمادة فى قضية المخدرات

لحظات الرعب.. ماذا حدث خلف جدران البيت الأبيض خلال الهجمات الإيرانية الإسرائيلية؟

"إعلامى الوزراء" يوضح حقيقة اختفاء سرير أثرى من متحف قصر محمد على بالمنيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

لواء. محسن الفحام

بين الحسم والإنسانية

إبراهيم عبدالفتاح

شجرة بعيدة اسمها الصبر

د. منى حلمى

"التحديق" فى الداخل

علي سعدة

محاولات أهل الشر

أحمد الصغير

قميص غزة.. أخطر كتاب عن القطاع المحاصر من إسرائيل و«حماس»!

صور

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

مباراة تعادل الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

اتفاق ضمنى لخفض التصعيد.. هل اتفقت إسرائيل وإيران على الضربات الصاروخية؟

حماس وحزب الله والضفة.. إسرائيل تواجه جبهات مشتعلة فى عيد الفصح

نُفذت من داخل الأراضى الإيرانية.. أسرار الضربة الإسرائيلية لأصفهان