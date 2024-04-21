"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يحاصر طولكرم ومخيم نور شمس ويمنع دخول الأطقم الطبية

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مدينة طولكرم ومخيم نور شمس وتمنع دخول الأطقم الطبية.

الوضع في أحياء الضفة الغربية فى حالة تصعيد مستمر

وأضافت، خلال فقرة "جولة المراسلين"، أن كل يوم يسقط شهداء في الضفة الغربية وفي غزة، مؤكدة أن الوضع في أحياء الضفة الغربية في حالة تصعيد مستمر.

ونوهت أن مدينة طولكرم وبالتحديد مخيم نور الشمس، تعرض لحصار لمدة ثلاثة أيام على هذا المخيم الصغير، حيث دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي البنية التحتية للمخيم.

القناصة التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلى تستهدف المواطنين فى مخيم نور شمس

وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي منع دخول سيارات الإسعاف والطواقم الطبية لإنقاذ الضحايا، الأمر الذي تسبب في زيادة عدد الضحايا بالمخيم.

وتابعت أن القناصة التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تستهدف المواطنين في مخيم نور شمس، الأمر الذي تسبب في زيادة الرعب في نفوس قاطني المخيم.